Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Haziran 2024 22:34
iller arası kura başvurusundan sonra belge ekleme kısmına ne eklememiz gerekiyor ?

kura için tercihleri yapıp kesinleştire bastım ardından belge ekleyin diyor oraya ne eklememiz gerekiyor

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