Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


27 Haziran 2024 23:00
İmamlık şartları vb.

İmam olmak için okulda disiplin cezası almamış olma şartı var mı? Mahkemeden bi ceza almamış olma şartı varsa ne cezalar? Şizofreni teşhisi koyulan imam olabilir mi?

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