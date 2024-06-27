Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


27 Haziran 2024 23:14
Askerlik

Aday memur olarak başladım 2 ay felan oldu. 4C olarak ekpss'den atandım. Askerliğimi ertelemek istiyorum. Askerlik şubesini aradım. Ertelemek için Asker Alma ek7 form mu ne varmış çalıştığınız yer onu doldurup göndersinler dedide bulamadık. Elinde olan varsa gönderir misiniz?

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