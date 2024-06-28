Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


28 Haziran 2024 00:07
şef olabilme hakkında

Merhaba arkadaşlar. Bir ilçe Belediyesinde eğitmen kadrosundayım. Eylül 2022 de sözleşmeli ve mart 2023 memur oldum.

Büyüklerimiz şef olarak görevlendireceklerini söylediler, resmi yazıyı bekliyorum da sınavsız başkan oluruyla atama görevlendirme neyse adı, şef haklarına aynen sahip oluyor mu

Teşekkürler

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