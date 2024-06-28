Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Haziran 2024 00:16
Temmuz zammı
Merhaba, sağlıkcılarda zam temel, ek ödeme ve teşvik ücüne de mi eklenecek yoksa teşvik ve ek ödemeler aynı devam mı edecek bilgisi olan var mı?

Mahmut Çelik
Memur
28 Haziran 2024 00:26
temel ek ödeme tamamen zam oranında artıyor. Teşvik de artıyor ama aynı oranda değil. Teşviği etkileyen başka birçok parametre olduğu için (dağıtım katsayısı, hastane geliri vs) tam aynı oranda artmıyor. Ama o orana yakın artıyor.

Kubrager
Aday Memur
28 Haziran 2024 00:32
Anladım çok teşekkür ederim
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