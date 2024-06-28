Temmuz zammı

Merhaba, sağlıkcılarda zam temel, ek ödeme ve teşvik ücüne de mi eklenecek yoksa teşvik ve ek ödemeler aynı devam mı edecek bilgisi olan var mı?

Merhaba, sağlıkcılarda zam temel, ek ödeme ve teşvik ücüne de mi eklenecek yoksa teşvik ve ek ödemeler aynı devam mı edecek bilgisi olan var mı?