Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Haziran 2024 00:19
Lojman Kiraları için bir sürpriz mi geliyor

Yurt dışı çıkış harcına 10 kat artış öngören Maliye Bakanlığı, Lojmanların bulunduğu semte göre rayiç bedel üzerinden lojman kiralarının güncelleneceğini duyurması üzerine lojmanlara da kallavi bir zam mı geliyor? Lojmanlara bir sürü masraf yapıp ancak oturulabilirken bir de fiyatların artacak olması lojmanların cazibesini azaltır mı?

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