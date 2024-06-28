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Editörler : Lanet


28 Haziran 2024 00:33
Konuşarak Öğren mi Cambly mi?

Online İngilizce konuşma kursu olarak Konuşarak Öğren ve Cambly arasında kaldım diyebilirim. Eğitim içeriklerinin zenginliği ve fiyatından dolayı Konuşarak Öğren seçeneği bana çok daha mantıklı geliyor. Sizin düşünceniz nedir?


E.Kayı Han
Editor
28 Haziran 2024 01:08

YouTube da bahroom hoca var aç izle onu. Boşa para verme.

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