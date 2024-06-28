KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Haziran 2024 02:25
KPSS cevap anahtarı

KPSS sorular ve cevap anahtarı sınavdan ne kadar sonra açıklandı geçmiş yıllarda ?


Baris777
Aday Memur
28 Haziran 2024 02:52

Ben 2022'de girmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam aynı günün akşamı cevapları vermişlerdi. Sınavda neleri işaretlediğim % 90-95 aklımdaydı. Alacağım puanı hesaplamıştım. İleri bir tarihte vermiş olsalar hatırlayamazdım.

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