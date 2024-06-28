Sonradan engelli olan sözleşmeli memur

İyi günler kolay gelsin ben daha 1 ay ince ise başladım infaz koruma memuru olarak bir yılı doldurup asaletimi almama daha çok var geçirdiğim.bir kaza sonucu omuzunda tedavisi pek mümkün olmayan ve hareketlerde kısıtlayan bir problem oldu bu geçici bir durum değil hatta müracaat etsem engelli raporu dahi alınabilir ben bu durumda iken kurumlar ararsi başka bir kuruma geçiş yapma ihtimalim nedir böyle bir hakkım var mı yardımcı olursanız çok sevirim