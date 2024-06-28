Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


28 Haziran 2024 07:01
Sonradan engelli olan sözleşmeli memur

İyi günler kolay gelsin ben daha 1 ay ince ise başladım infaz koruma memuru olarak bir yılı doldurup asaletimi almama daha çok var geçirdiğim.bir kaza sonucu omuzunda tedavisi pek mümkün olmayan ve hareketlerde kısıtlayan bir problem oldu bu geçici bir durum değil hatta müracaat etsem engelli raporu dahi alınabilir ben bu durumda iken kurumlar ararsi başka bir kuruma geçiş yapma ihtimalim nedir böyle bir hakkım var mı yardımcı olursanız çok sevirim


Dol8311
Memur
28 Haziran 2024 08:38

Sevgili dostum engelli raporu aldığınız an kurum sozlesmenizi fesh etme hakkına sahiptir.Baska kuruma geçişi bırak elinizdeki işinizden olabilirsiniz


Adanali2801
Aday Memur
28 Haziran 2024 09:00

Çok geçmiş olsun iyice bir 657 hakim avukat bul ona sor

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