Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Haziran 2024 08:37
1 Temmuz'da resen ilişik kesme

Arkadaşlar bunun anlamı nedir süreç nasıl olacak bilen var mı


Kyocer
Aday Memur
28 Haziran 2024 10:10

2 temmuzda yolcuyuz demek


Srkan0656
Aday Memur
28 Haziran 2024 10:35

durdurma dilekçesi verilenlerinde mi kesilecek acaba..

Kyocer, 6 saat önce

2 temmuzda yolcuyuz demek


Kyocer
Aday Memur
28 Haziran 2024 10:49

Ewt eger cok saglam torpilin yoksa kesilir dilekçeyi il kabul ediyor ama daire kabul etmeye bilir

Srkan0656, 6 saat önce

durdurma dilekçesi verilenlerinde mi kesilecek acaba..


123.xyz
Aday Memur
28 Haziran 2024 11:58

Personrl Başkanlığı bu sene resen kesmeyi yapmaz. O 2021 de olan nadir bit mesele idi.

Durdurma verenler resmi olöamakla betaber şifaen olur almışlarsa kalır, gerisi gider ama 1 temmuz olmaz. 1 ile 1.5 ay daha ilişik kesmeden kalınabilir.


Srkan0656
Aday Memur
28 Haziran 2024 11:59

yeni gelen yönetmelik genelgede bir temmuz yazıyor abi resmi yazı..

123.xyz, 5 saat önce

Personrl Başkanlığı bu sene resen kesmeyi yapmaz. O 2021 de olan nadir bit mesele idi.

Durdurma verenler resmi olöamakla betaber şifaen olur almışlarsa kalır, gerisi gider ama 1 temmuz olmaz. 1 ile 1.5 ay daha ilişik kesmeden kalınabilir.


efeege37
Memur
28 Haziran 2024 12:36
1 temmuzda resen ilişik kesilmeyecek türkiye geneli Ekim ayı gibi ilişik kesmeyenlerin herkesin kesilecek diye bilgi aldım ben de.

Srkan0656
Aday Memur
28 Haziran 2024 13:03

genelgede siyah ve koyu renkte yazıyor 1 temmuzda re sen kesilecek diye

efeege37, 4 saat önce
1 temmuzda resen ilişik kesilmeyecek türkiye geneli Ekim ayı gibi ilişik kesmeyenlerin herkesin kesilecek diye bilgi aldım ben de.

123.xyz
Aday Memur
28 Haziran 2024 14:16

Özelden atma imkanınız var mı?

Öyle bir olay olsa neden sordular kalmak istermisiniz diye.

Olsa olsa durdurmaları kabul edilneyen ve nornal tayinciler için geçerlidir.

Srkan0656, 4 saat önce

genelgede siyah ve koyu renkte yazıyor 1 temmuzda re sen kesilecek diye


yrgnmmr
Aday Memur
28 Haziran 2024 15:51
durdurma kabul olsa bile başkanlık resen ilişik kesebiliyor. örneğin geçen sene Hatay'a tayini çıkıp durdurma veren arkadaşların ilişiği resen başkanlık tarafından ocak ayında kesildi. gideceğiniz ilin ihtiyacına göre de durum değişebiliyor.

Giresunss
Aday Memur
28 Haziran 2024 16:06

Ekim gibi atama dönemi bitmiyor mu diğer seneye sarkıyor geçince diye biliyorum ama

yrgnmmr, 48 dk. önce
durdurma kabul olsa bile başkanlık resen ilişik kesebiliyor. örneğin geçen sene Hatay'a tayini çıkıp durdurma veren arkadaşların ilişiği resen başkanlık tarafından ocak ayında kesildi. gideceğiniz ilin ihtiyacına göre de durum değişebiliyor.

yrgnmmr
Aday Memur
28 Haziran 2024 16:11
olabilir, tam bilmiyorum belki de bu sene gitmiş gibi sayılacaklardır. fakat bizzat şahit oldum. kendi birimimden 2 arkadaşın 26 ocakta resen ilişikleri kesildi.
Giresunss, 33 dk. önce

Ekim gibi atama dönemi bitmiyor mu diğer seneye sarkıyor geçince diye biliyorum ama


Srkan0656
Aday Memur
28 Haziran 2024 16:29

teslim tebellüğ kağıdı gelmiş bir arkadaşa imzalamazsa ne olur

123.xyz, 2 saat önce

Özelden atma imkanınız var mı?

Öyle bir olay olsa neden sordular kalmak istermisiniz diye.

Olsa olsa durdurmaları kabul edilneyen ve nornal tayinciler için geçerlidir.

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