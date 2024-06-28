1 Temmuz'da resen ilişik kesme

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerKurban Bayramı taltifiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıİcralık polisler tek başlıkGizli tanık Albatros dosyasından açığa alınanlarDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıBayram taltiflerinin dağıtımında haksızlıkBatı batı atamaları açıklanmadı mı?1975 doğumlular şarktan muaf
Sözlük
Son Haberler
Eşini taciz etmeye kalkan arkadaşını öldürdü10 soruda 'FATF' ve Türkiye'nin 'gri liste'den çıkışıBakan Özhaseki yanıtladı: Depozito Yönetim Sistemi ne zaman başlayacak?Türkiye Maarif Vakfı ve Katar Üniversitesi eğitim alanında işbirliği yapacakBelediye deposundan izinsiz malzeme alan 6 kişiye soruşturma
Editörün Seçimi
Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesi