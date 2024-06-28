4B Sözleşmeli Personel, ÖSYM Merkezi Atamadan Atanırsa Geçiş Yapabilir mi ?

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Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
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Editörler : E.Kayı Han
ascesv
Becayiş istiyor
Becayiş istiyor
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