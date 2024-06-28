Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
28 Haziran 2024 08:54
4B Sözleşmeli Personel, ÖSYM Merkezi Atamadan Atanırsa Geçiş Yapabilir mi ?

Merhaba 4B sözleşmeli büro personeli, temmuzdaki merkezi atamaya tercih yapıp atanırsa geçiş hakkı var mıdır ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
28 Haziran 2024 09:02

Sözleşmeli personel kadrolu bir pozisyona atanması durumunda geçiş yapabilir. İster merkezi yerleştirme ister açıktan atama fark etmez.

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