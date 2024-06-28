KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Haziran 2024 09:24
temmuz 14 kpss den sonra YDS kimler calısmaya baslıyor?
9 ayda 70 puan kendim hazırlanarak mümkün mü kaynak konusunda sıkıntı yok. aim için hazırlanı cam 2026

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