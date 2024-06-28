Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Haziran 2024 09:49
EĞİTİM DURUMU LÜTFEN BAKINIZ

Merhabalar Sağlık Bakanlığı bünyesinde 7 yıldır çalışmaktayım. bu sene eş durumu tayini ile eşimin yanına geldim ancak ailevi sebeplerden ötürü geri dönmek istiyoruz bulunduğum yerde 6 aydır çalışmaktayım eğitim durumu tayini isteyebilirmiyim lütfen cevaplarsanız çok sevinirim bakanlıkta hiçbir cevap alamamaktayım.


odyocuu
Aday Memur
28 Haziran 2024 10:27
Eski görev yerinize dönmek için dilekçe verebilirsiniz. Bir sefere mahsus verilmiş bir hak.
Toplam 1 mesaj

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