Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


28 Haziran 2024 09:50
Destek Personeli Üst Öğrenim

Merhabalar,

4/B Sözleşmeli Destek Personeli(Temizlik) olarak tarım bakanlığında görev yapmaktayım. Son yapılan alımlarda atandım. Ziraat Mühendisliği fakültesinden mezun olmak üzereyim. Mezun olunca üst öğrenim gördüğümü belirtebilir miyim ve maaşım artar mı?

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