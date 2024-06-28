Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Haziran 2024 09:54
BECAYİŞ...DİYARBAKIR DİŞ VERİLİR...TIBBİ SEKRETER... ÖNLİSANS...657 KADROLU...

Diyarbakır Bismil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi verilir, uygun her yer değerlendirilir...


zgcnr
Aday Memur
28 Haziran 2024 10:00
merhaba tıbbi sekreter becayiş için 1 yılı doldurma dışında herhangi bir şart bulunuyor mu
Toplam 1 mesaj

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