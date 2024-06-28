Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Haziran 2024 10:30
Zabıt katibi silah taşıma ruhsatı hk.

merhabalar, zabıt katibinin silah taşıma ruhsatı alabilmesinin bir imkanı var mıdır acaba, bu yönde herhangi bir çalışma yapıldı mı, herhangi bir müracaat var mıdır, bu zamana kadar neden verilmediğini anlayamadım. bu konu hakkındaki fikir ve görüşlerinizi bekliyorum, yardımlaşalım, teşekkürler.


34poseidon
Memur
28 Haziran 2024 10:42

abart istersen bi de can yeleği versinler tensip yaparken giyersin


OtuzŞubattagel
Aday Memur
28 Haziran 2024 10:42

ne kadar meraklıymışsınız silah taşımaya,

bence verilmesin kolluk haricinde kimseye

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