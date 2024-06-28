Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Haziran 2024 11:06
Ümit Özdağ, İntihar Eden 3 Polis ve Polisin Sıkıntıları Hakkında Konuşuyor

https://youtu.be/d9ilZjmLJpo?si=UJMLv2ZLLR7EKvva

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