Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Haziran 2024 11:06
Ümit Özdağ intihar eden 3 polis ve polisin sorunları hakkında konuşuyor

https://youtu.be/d9ilZjmLJpo?si=UJMLv2ZLLR7EKvva


Mahirtas-
Aday Memur
28 Haziran 2024 15:50

Ne 3u şuan 208 tane oldu sayın başkan sendika lazım

Toplam 1 mesaj

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