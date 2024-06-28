KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Haziran 2024 11:44
KPSS Önlisans Alımı Fikriniz Lazım Abiler

Hocalarım selamlar, iyi günler. Ben ODTÜ'de istatistik okuyorum önümüzdeki dönem 3. sınıfa geçeceğim. ODTÜ'ye DGS ile geçtiğim için ön lisans kpss'ye de girebiliyorum. Şimdi asıl problem şu; son zamanlarda memur alımı düşecek haberleri vs. görüyoruz ben oturup şu andan itibaren full odak kpss kassam 90+ alırım kendime güveniyorum. Fakat yaz ayında çalışmayı planlıyordum bir yerde kuryelik vs. gibi. Eğer kendimi kapatırsam bu çalışma işi yalan olur. E şimdi 3. sınıfa geçeceğim zaten yolun 3/5'i bitti hazırlık dahil. Şu an önümdeki alternatifler şunlar:

I) KPSS'ye çalış, farklı bir işte çalışma sınava kadar KPSS kas ve 90+ al.

Negatif Yönler:

Yazın para biriktirememek.

KPSS'den atanabilir miyim belli değil.

Atanırsam hem okul hem işten dolayı okula gereken ağırlığı veremem ve asıl hedefim olan bölümümde başarılı olup kendimi geliştiremem.

Ankara'da okuduğum için Ankara'ya atanmam lazım bundan dolayı ekstra bir rekabet var.

Pozitif Yönler:

Atanırsam aylık güzel bir maaş.

Okul uzasa bile aylık gelirim olduğu için pek beni etkilemez.

Ekonomik özgürlük.

2) KPSS'ye çalışma direkt girme. Yazın çalış dönem içinde de okula odaklan.

Negatif Yönler:

Dönem içinde öğrenci hayatı ve düşük ekonomi.

Okul uzarsa kesilen burslardan dolayı sefalet yaşam.

Pozitif Yönler:

KPSS'ye bel bağlamadığım için daha fazla derslere odak.

Bölüm üzerinden kendimi geliştirmeye çalışmak. Staj, part time iş bölümle alakalı vs.

Yazın 3 ay boyunca kenara 80-90k civarı para atma şansı.

Şimdi sizin fikriniz nedir onu çok merak ediyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkürler.

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