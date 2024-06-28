Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Haziran 2024 11:55
HAİZRAN ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar

BEKLENTİ.2,5 SİZCE O KADAR MI ÇIKAR


ogretmenadayi22
Memur
28 Haziran 2024 12:43
2,38

korozifortam
Aday Memur
28 Haziran 2024 12:44

2,35

Toplam 2 mesaj

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