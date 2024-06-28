Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Haziran 2024 11:57
Geriye dönük alacaklarımı nasıl alabilirim?

Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Öğretmenliği mezunuyum. 2017 yılında bir belediyeden diğer bir belediyeye tekniker kadrosuyla geçiş yaptım. İlk görev yaptığım belediyede tekniker kadrosunda olmama rağmen Yapı Öğretmenliği üst öğrenim sayıldığı için yararlanmam gereken haklardan yararlandım. 2017 yılında geçiş yaptığım belediye Yapı Öğretmenliğini üst öğrenim kabul etmedi ve tekniker haklarından faydalandırdı. Eş durumu nedeniyle 2019 yılı Mart ayında başka bir ile geçiş yaptım. Geçiş yaptığım belediye de ilk başta haklarımı vermedi. Ancak uzun uğraşlar sonucunda 2023 yılı şubat ayında asıl faydalanmam gereken haklardan faydalandırıldım. Şimdi sorum şu, geriye dönük 5 yıl için kaybettiğim haklarımı (eksik yatan maaşımı) alabilir miyim? Kurumla mahkemelik olmadan nasıl alabilirim? Hesaplamalarıma göre kesintiler sonrasında yaklaşık 30.000 TL eksik almışım


noresult
Aday Memur
28 Haziran 2024 11:58

Önce İnşaat Teknikerliğini bitirdim. Sonra Yapı Öğretmenliğini bitirdim.

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