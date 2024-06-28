Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


28 Haziran 2024 12:04
zabita muduru goreve iade emsal kararları
zabita muduru gorevden alıp uzman kadrosuna atanması uygun olmadığı tekrar müdürlüğe atanması ile ilgili emsal karar olan varsa atabilirmisiniz. tesekkurler

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