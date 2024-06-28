Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Haziran 2024 12:22
İller Arası tayin hakkında ACİL

Merhabalar iller arası tayinde tercih sırasının bir önemi var mı?

Tek şehir yazacağım bir kaç hastane var ama 50 kişi alanda var 3 kişi alanda var ilk sıraya yazdığım hastanenin bir önemi var mı? puanım 12000 civarı eş durumu tayinime ret geldiği için tercih yapacağım kesin gitmem lazım sıralamam neye göre olmalı?


xLmx
Şef
28 Haziran 2024 12:27
osym tercih gibi düşün. ilk yazdığın yerden başlar sistem
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