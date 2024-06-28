Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Haziran 2024 12:32
Teşvik ödemeleri

Üniversitesi hastanesinde 657 4/A ortaöğretim hemşire olarak çalışmaktayım. Teşvik ödemelerinde ben 3000 tl alırken önlisans hemşire 5000 lisans hemşirenin ise 7000 alıyor ortalama. Bu kadar fark olması normal mi?

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