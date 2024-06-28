Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Haziran 2024 12:54
Eş durumu tayini

Eşim 6 senelik kadrolu sınıf öğretmeni başka bir ile tayini çıktı.Bende içişlerine bağlı 112 acil çağrı merkezinde kadrolu çağrı alıcı memuru olarak çalışmaktayım(5 senedir). Eş durumu tayini için dilekçe vermek istiyorum olumsuz dönüş olma durumu varmı varsa ne gibi bir yol izlemeliyim bilgi verirseniz mutlu olurum

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