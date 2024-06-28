Referansız (nam-ı diğer torpil) hiç bir şey yapılamıyor mu ?

İyi günler diliyorum . Allah ömrünü uzun eylesin bir genel müdürümüz var Yaklaşık 4 yıldır farklı kuruma gitmek istediğim halde onlarca kurumun muvafakat talebine red cevabı verdi hemde kendi imzasıyla .

Sağlık problemleri ve aile sorunlarımı dile getirdim . Boşanma aşamasına bile geldim. Daire başkanlarından tutunda kendisinin bile haberi var.

Yüz yüze görüşmeye gittim konuşturmadı bile.

Kalktın beni işten kaçmakla , çalışmamakla suçladın . (Cumartesileri bile gelip akşama kadar durmadan çalıştığım halde Allah görmüyor mu bunu ? )

Sesimi kesmem için alt kademen beni çeşitli şeylerle suçladı .

İşte kaçan adamı , alt kademenin çeşitli şeyler ile suçladığı bir adamı neden zorla kurumda tutuyorsun o halde .

Zatı Muhterem ömrü uzun olasıca genel müdürüm , geçmiş yıllarda neden onlarca kişiye muvafakat verdin , istatistikleri mevcut , bana gelince hizmetine ihtiyaç var dedin, dizimdeki kendi iş arkadaşıma bile muvafakat verdin.

İlla referans mı gerek dayısı olmayanın bu Yüce Devletimizde işi dönmeyecek mi ?

Bu sebeple arkadaşlar uygun dille kimse anlamıyor ve benim yakınım çevrem dayım yok .

Madem referans gerektiriyor bu durumlar. REFERANS ARIYORUM yardımcı olun.