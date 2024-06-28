Aile içi büro- karakol ve ceraim meselesi

Hayırlı cumalar iyi hafta sonları olsun. İlçeye bağlı aile içi büronun çalışma esası nedir ve nasıldır bunların yönetmeliği varmı?

Şöyleki

1-mesai içerisinde yani hafta içi 8-5, aile içi konusu geldiğinde ekipten çeraimi karakol açıp aile içine yetki mi verir? Böyle bir genel prosedür mü var ?

2- Aile içi büronun ekipten yeni kayıt girmesinde sakınca var mı kendilerinde ekip yetkisi var iken bunu yapabilir ler mi?

3- ifade alma ve tedbir kararı dışında dosyanın geri kalanını diğer işlemleri fezleke edip göndermeye kadar hepsini karakol mu yapmak zorunda? Yani aile içi sadece ifade ve tedbir dışında bir şeye dokunmuyor doğrumu?

4-Ekip yönetmeliği ve aile içi büronun kuruluşu dışında bir emir yazı genelge yönetmelik var mı acaba?

5- bu konuda sıkıntı mevcut bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim teşekkürler kolay gelsin