Aile içi büro- karakol ve ceraim meselesi

A ve B sınıfı ilçelerde nasıldır bilmiyorum ancak bizim ilçe C sınıgı ilçe. Aile İçi olaylarla ilgili izlenen yolu anlatayım. Polis Merkezi Bünyesinde Aile içi ve kadına karşı şiddeti önleme büro amirliği var. Eğer adli bir işlem yapılmadan sadece tedbir kararı almak için vtandaş müracaat ediyorsa (yada mevcut tedbir kararının uzatılması için) işlemleri direk aile içi büro yapıyar. yani dilekçesi alınıyor ve üst yazı ile aile mahkemesine sunuluyor. onun dışında adli işlem yapılıyorsa zaten olay adı direk aile içi olarak yapılmıyor, genelde tehdit, hakaret, kasten yaralama dan tahkikat başlatılıyor. bu olaylar aile içi şahıslar arasında olmuşsa ayrıyetten açıklama kısmına aile içi yazılıyor ve ekip te aile içi işaretlendiğinde yapılması gereken işlemler çıkıyor. bazı formlar falan var. 6284 sayılı kanun kapsamındaki tüm işlemler, yani tedbir kararı vs grup amirluğu tarafından (mukayit, grup amiri) yapılıyor. alınan tedbir kararının mahkeme onayına sunulması da mukayit tarafından yapılıyor. tedbir kararı mahkemeden geldikten sonra aile içi büro ya gönderiliyor. geri kalan tebliğ işlemleri, karar süresince takibi, 6136 sayılı kanun kapsamında yapılması gereken işlemler ( silah ruhsat şubeye yapılan yazılar vs) aile içi büro tarafından yapılıyor. ayrıca hakkında tedbir kararı alınan kişinin silahının alınması vs de grup amirliği tarafından yapılıyor. ancak geri teslim işlemleri aile izi büro tarafından yapılıyor. ilçelerde aile içi bürolar 8-5 çalıştığı için gece aile içi olaylarda zatan tüm işlemler grup tarafından yapılıyor. sadece tedbir kararı alındıktan sonra evrakın takibi aile içi büro tarafından yapılıyor...