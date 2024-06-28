Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Haziran 2024 13:06
Aile içi büro- karakol ve ceraim meselesi

Hayırlı cumalar iyi hafta sonları olsun. İlçeye bağlı aile içi büronun çalışma esası nedir ve nasıldır bunların yönetmeliği varmı?

Şöyleki

1-mesai içerisinde yani hafta içi 8-5, aile içi konusu geldiğinde ekipten çeraimi karakol açıp aile içine yetki mi verir? Böyle bir genel prosedür mü var ?

2- Aile içi büronun ekipten yeni kayıt girmesinde sakınca var mı kendilerinde ekip yetkisi var iken bunu yapabilir ler mi?

3- ifade alma ve tedbir kararı dışında dosyanın geri kalanını diğer işlemleri fezleke edip göndermeye kadar hepsini karakol mu yapmak zorunda? Yani aile içi sadece ifade ve tedbir dışında bir şeye dokunmuyor doğrumu?

4-Ekip yönetmeliği ve aile içi büronun kuruluşu dışında bir emir yazı genelge yönetmelik var mı acaba?

5- bu konuda sıkıntı mevcut bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim teşekkürler kolay gelsin


Klav.ye
Memur
28 Haziran 2024 13:48

A ve B sınıfı ilçelerde nasıldır bilmiyorum ancak bizim ilçe C sınıgı ilçe. Aile İçi olaylarla ilgili izlenen yolu anlatayım. Polis Merkezi Bünyesinde Aile içi ve kadına karşı şiddeti önleme büro amirliği var. Eğer adli bir işlem yapılmadan sadece tedbir kararı almak için vtandaş müracaat ediyorsa (yada mevcut tedbir kararının uzatılması için) işlemleri direk aile içi büro yapıyar. yani dilekçesi alınıyor ve üst yazı ile aile mahkemesine sunuluyor. onun dışında adli işlem yapılıyorsa zaten olay adı direk aile içi olarak yapılmıyor, genelde tehdit, hakaret, kasten yaralama dan tahkikat başlatılıyor. bu olaylar aile içi şahıslar arasında olmuşsa ayrıyetten açıklama kısmına aile içi yazılıyor ve ekip te aile içi işaretlendiğinde yapılması gereken işlemler çıkıyor. bazı formlar falan var. 6284 sayılı kanun kapsamındaki tüm işlemler, yani tedbir kararı vs grup amirluğu tarafından (mukayit, grup amiri) yapılıyor. alınan tedbir kararının mahkeme onayına sunulması da mukayit tarafından yapılıyor. tedbir kararı mahkemeden geldikten sonra aile içi büro ya gönderiliyor. geri kalan tebliğ işlemleri, karar süresince takibi, 6136 sayılı kanun kapsamında yapılması gereken işlemler ( silah ruhsat şubeye yapılan yazılar vs) aile içi büro tarafından yapılıyor. ayrıca hakkında tedbir kararı alınan kişinin silahının alınması vs de grup amirliği tarafından yapılıyor. ancak geri teslim işlemleri aile izi büro tarafından yapılıyor. ilçelerde aile içi bürolar 8-5 çalıştığı için gece aile içi olaylarda zatan tüm işlemler grup tarafından yapılıyor. sadece tedbir kararı alındıktan sonra evrakın takibi aile içi büro tarafından yapılıyor...


Toros101
Şef
28 Haziran 2024 14:10

Şef detaylı açıklamalar için teşekkür ederim. Mevcut adli işlem haricindeki aile içi meselelerinde polis merkezi taraf olmuyor öyleyse., bunu anladım. Yani aile içi büronun kendisine gelen dosyalar, müracaatlar kapsamında polis merkezine ceraim açtırması gibi bir usül var mıdır? Yani Kendi işleri için ekipten kendileri ceraim açabilir ve devam edebilir doğrumudur ?

yani istatistik veya koordinasyonla alakalı Bir nedenden dolayı işlemleri karakol üzerinden yapılması ne sağlıklı ne de doğru bir işlem değildir diye biliyorum

Klav.ye, 1 saat önce

A ve B sınıfı ilçelerde nasıldır bilmiyorum ancak bizim ilçe C sınıgı ilçe. Aile İçi olaylarla ilgili izlenen yolu anlatayım. Polis Merkezi Bünyesinde Aile içi ve kadına karşı şiddeti önleme büro amirliği var. Eğer adli bir işlem yapılmadan sadece tedbir kararı almak için vtandaş müracaat ediyorsa (yada mevcut tedbir kararının uzatılması için) işlemleri direk aile içi büro yapıyar. yani dilekçesi alınıyor ve üst yazı ile aile mahkemesine sunuluyor. onun dışında adli işlem yapılıyorsa zaten olay adı direk aile içi olarak yapılmıyor, genelde tehdit, hakaret, kasten yaralama dan tahkikat başlatılıyor. bu olaylar aile içi şahıslar arasında olmuşsa ayrıyetten açıklama kısmına aile içi yazılıyor ve ekip te aile içi işaretlendiğinde yapılması gereken işlemler çıkıyor. bazı formlar falan var. 6284 sayılı kanun kapsamındaki tüm işlemler, yani tedbir kararı vs grup amirluğu tarafından (mukayit, grup amiri) yapılıyor. alınan tedbir kararının mahkeme onayına sunulması da mukayit tarafından yapılıyor. tedbir kararı mahkemeden geldikten sonra aile içi büro ya gönderiliyor. geri kalan tebliğ işlemleri, karar süresince takibi, 6136 sayılı kanun kapsamında yapılması gereken işlemler ( silah ruhsat şubeye yapılan yazılar vs) aile içi büro tarafından yapılıyor. ayrıca hakkında tedbir kararı alınan kişinin silahının alınması vs de grup amirliği tarafından yapılıyor. ancak geri teslim işlemleri aile izi büro tarafından yapılıyor. ilçelerde aile içi bürolar 8-5 çalıştığı için gece aile içi olaylarda zatan tüm işlemler grup tarafından yapılıyor. sadece tedbir kararı alındıktan sonra evrakın takibi aile içi büro tarafından yapılıyor...


save001
Daire Başkanı
28 Haziran 2024 14:44
a sınıfı ilçede kendi ceraimini kendi açıyor ama b ve c sınıfı ilçelerde polis merkezi ceraimi açıyor işlemleri aile içi büronun yeterli personeli varsa o büro yürütüyor
Toros101, 44 dk. önce

Şef detaylı açıklamalar için teşekkür ederim. Mevcut adli işlem haricindeki aile içi meselelerinde polis merkezi taraf olmuyor öyleyse., bunu anladım. Yani aile içi büronun kendisine gelen dosyalar, müracaatlar kapsamında polis merkezine ceraim açtırması gibi bir usül var mıdır? Yani Kendi işleri için ekipten kendileri ceraim açabilir ve devam edebilir doğrumudur ?

yani istatistik veya koordinasyonla alakalı Bir nedenden dolayı işlemleri karakol üzerinden yapılması ne sağlıklı ne de doğru bir işlem değildir diye biliyorum

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