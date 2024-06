Aile içi büro ve karakolun ceraim meselesi

c sınıfı ilçede yani aile içi büro polis merkezi bünyesinde bir büro olarak faaliyet gösteriyorsa aile içi bürolar suç numarası vermez. ( not: ceraim kelimesini artık unutun, , ceraim çok önceleri kullanılan bir terimdi. şimdi olay no, veya suç no.. ceraim de suç demek zaten) . mesela gündüz bir bayan direk aile içi boraya gelip kocam bana şiddet uyguladı, beni dövdü beni tehdit etti derse aile içi büro bu bayanı polis merkezi grup amirine ve mukayite yönlendirir. grup amirliği savcıya bilgi verir tehditten vs adli işlemler yapılır. 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı talep ediyorsa normalde olması gereken, bayanın ifadesi ve varsa tutanak ile birlikte tedbir kararı talebi hemen mahkemeye sunulur. ama bizde mahkemeler şöyle diyor: gecikmesinde sakınca bulunan halin çerçevesi net zdeğildir. siz gündüz mesai saatinde de tedbir kararını alın bize onay için gönderin diyorlar. yani siz bize tedbir kararı için yazarsanız , biz karar alıncaya kadar kadının başına bir iş gelirse gecikmiş olursunuz diyorlar. bu mahkemelerin yorumu. bizde onlar öyle diyor diye gece de gündüz de tedbir kararını alıp mahkeme onayına sunuyoruz... mahkeme onayından çıktırkatn sonra kararı aile içi büroya veriyoruz. onlar tarafları çağırıp tebliğ ederler, taraflardan birinin aderesi başka şehir ise o şehre tebliğ için gönderme işini de aile içi büro yapar. ŞÖNİM e ve ilgili kurumlara yazılarıda aile içi yazar. yani karar çıktıktan sonraki tüm yazışmalar , kararın takibi vs her şeyi aile içi yapar... iztatistik koordinasyona bildirme vs. tüm işlemleri aile içi büro yapar... tedbir kararı bittiğinde bitti diye ilgili kuruma aile içi büro yazar... aile içi bürolar sadece mesai saatlerinde çalıştığı için geceleyin sadece 6284 sayılı kanun kapsamında bir tedbir talebi ile polis merkezine birisi gelmişse, adli işlem yapılmasa bile gece ve tatil günlerinde tüm işlemleri yine grup amirliği yapar. mesela kadının biri devlet korumasına alınmak ister. yani kadın sığınma evine gitmek ister. adli işlem yapılmasa da o kadını grup amirinin yazısı ile kadın sığınma evine yerleştirrsiniz. gündüz gelirse bu işlemi aile içi büro yapar.. ayrıca tehdit hakaret kasten yarama olarak adli işlem yapılan aile içi olaylarda tedbir kararı da alınıyorsa, tedbir kararı ile ilgili c. savcısının bir alakası yoktur. yani tedbir alın ya da almayın demez. tamamen polisin yetki ve sorumluluğunda olan bir konudur. polis tedbir kararı alıp almamaya kendi karar verir. kadına ifadesinde sorulur, tedbir kararı istiyormusun diye. istiyorum derse gecikmesinde sakınca olan hallerde polisin alabileceği maddelerden tedbir kararı alınır ve ilk mesai günü aile mahkemesinin onayına sunulur. savcılık ile bir işi yoktur. mahkeme ile polis arasında yapılan işlemdir. bazen kadın tedbir istemese de polis ben tedbir kararı alacağım diyebilir ve alabilir. iş mahkemede biter, mahkeme değerlendirip ben tedbir kararını onaylamadım diyebilir. polise bunu neden aldın diyemez. yukarıda yazdığım işlemler benim görev yaptığım ilçede yapılan işlemleri baz alarak yazdım. yani c sınıfı ilçede... asayiş şube nezdinde görev yapan aile içi bürolar işlemleri direk kendileri de yapıyar diye biliyorum..