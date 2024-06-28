Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Haziran 2024 13:06
Aile içi büro ve karakolun ceraim meselesi

Hayırlı cumalar iyi hafta sonları olsun. İlçeye bağlı aile içi büronun çalışma esası nedir ve nasıldır bunların yönetmeliği varmı?

Şöyleki

1-mesai içerisinde yani hafta içi 8-5, aile içi konusu geldiğinde ekipten çeraimi karakol açıp aile içine yetki mi verir? Böyle bir genel prosedür mü var ?

2- Aile içi büronun ekipten yeni kayıt girmesinde sakınca var mı kendilerinde ekip yetkisi var iken bunu yapabilir ler mi?

3- ifade alma ve tedbir kararı dışında dosyanın geri kalanını diğer işlemleri fezleke edip göndermeye kadar hepsini karakol mu yapmak zorunda? Yani aile içi sadece ifade ve tedbir dışında bir şeye dokunmuyor doğrumu?

4-Ekip yönetmeliği ve aile içi büronun kuruluşu dışında bir emir yazı genelge yönetmelik var mı acaba?

5- bu konuda sıkıntı mevcut bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim teşekkürler kolay gelsin


Klav.ye
Memur
28 Haziran 2024 13:48

A ve B sınıfı ilçelerde nasıldır bilmiyorum ancak bizim ilçe C sınıgı ilçe. Aile İçi olaylarla ilgili izlenen yolu anlatayım. Polis Merkezi Bünyesinde Aile içi ve kadına karşı şiddeti önleme büro amirliği var. Eğer adli bir işlem yapılmadan sadece tedbir kararı almak için vtandaş müracaat ediyorsa (yada mevcut tedbir kararının uzatılması için) işlemleri direk aile içi büro yapıyar. yani dilekçesi alınıyor ve üst yazı ile aile mahkemesine sunuluyor. onun dışında adli işlem yapılıyorsa zaten olay adı direk aile içi olarak yapılmıyor, genelde tehdit, hakaret, kasten yaralama dan tahkikat başlatılıyor. bu olaylar aile içi şahıslar arasında olmuşsa ayrıyetten açıklama kısmına aile içi yazılıyor ve ekip te aile içi işaretlendiğinde yapılması gereken işlemler çıkıyor. bazı formlar falan var. 6284 sayılı kanun kapsamındaki tüm işlemler, yani tedbir kararı vs grup amirluğu tarafından (mukayit, grup amiri) yapılıyor. alınan tedbir kararının mahkeme onayına sunulması da mukayit tarafından yapılıyor. tedbir kararı mahkemeden geldikten sonra aile içi büro ya gönderiliyor. geri kalan tebliğ işlemleri, karar süresince takibi, 6136 sayılı kanun kapsamında yapılması gereken işlemler ( silah ruhsat şubeye yapılan yazılar vs) aile içi büro tarafından yapılıyor. ayrıca hakkında tedbir kararı alınan kişinin silahının alınması vs de grup amirliği tarafından yapılıyor. ancak geri teslim işlemleri aile izi büro tarafından yapılıyor. ilçelerde aile içi bürolar 8-5 çalıştığı için gece aile içi olaylarda zatan tüm işlemler grup tarafından yapılıyor. sadece tedbir kararı alındıktan sonra evrakın takibi aile içi büro tarafından yapılıyor...


Toros101
Şef
28 Haziran 2024 14:10

Şef detaylı açıklamalar için teşekkür ederim. Mevcut adli işlem haricindeki aile içi meselelerinde polis merkezi taraf olmuyor öyleyse., bunu anladım. Yani aile içi büronun kendisine gelen dosyalar, müracaatlar kapsamında polis merkezine ceraim açtırması gibi bir usül var mıdır? Yani Kendi işleri için ekipten kendileri ceraim açabilir ve devam edebilir doğrumudur ?

yani istatistik veya koordinasyonla alakalı Bir nedenden dolayı işlemleri karakol üzerinden yapılması ne sağlıklı ne de doğru bir işlem değildir diye biliyorum

Klav.ye, 3 saat önce

A ve B sınıfı ilçelerde nasıldır bilmiyorum ancak bizim ilçe C sınıgı ilçe. Aile İçi olaylarla ilgili izlenen yolu anlatayım. Polis Merkezi Bünyesinde Aile içi ve kadına karşı şiddeti önleme büro amirliği var. Eğer adli bir işlem yapılmadan sadece tedbir kararı almak için vtandaş müracaat ediyorsa (yada mevcut tedbir kararının uzatılması için) işlemleri direk aile içi büro yapıyar. yani dilekçesi alınıyor ve üst yazı ile aile mahkemesine sunuluyor. onun dışında adli işlem yapılıyorsa zaten olay adı direk aile içi olarak yapılmıyor, genelde tehdit, hakaret, kasten yaralama dan tahkikat başlatılıyor. bu olaylar aile içi şahıslar arasında olmuşsa ayrıyetten açıklama kısmına aile içi yazılıyor ve ekip te aile içi işaretlendiğinde yapılması gereken işlemler çıkıyor. bazı formlar falan var. 6284 sayılı kanun kapsamındaki tüm işlemler, yani tedbir kararı vs grup amirluğu tarafından (mukayit, grup amiri) yapılıyor. alınan tedbir kararının mahkeme onayına sunulması da mukayit tarafından yapılıyor. tedbir kararı mahkemeden geldikten sonra aile içi büro ya gönderiliyor. geri kalan tebliğ işlemleri, karar süresince takibi, 6136 sayılı kanun kapsamında yapılması gereken işlemler ( silah ruhsat şubeye yapılan yazılar vs) aile içi büro tarafından yapılıyor. ayrıca hakkında tedbir kararı alınan kişinin silahının alınması vs de grup amirliği tarafından yapılıyor. ancak geri teslim işlemleri aile izi büro tarafından yapılıyor. ilçelerde aile içi bürolar 8-5 çalıştığı için gece aile içi olaylarda zatan tüm işlemler grup tarafından yapılıyor. sadece tedbir kararı alındıktan sonra evrakın takibi aile içi büro tarafından yapılıyor...


save001
Daire Başkanı
28 Haziran 2024 14:44
a sınıfı ilçede kendi ceraimini kendi açıyor ama b ve c sınıfı ilçelerde polis merkezi ceraimi açıyor işlemleri aile içi büronun yeterli personeli varsa o büro yürütüyor
Toros101, 2 saat önce

Şef detaylı açıklamalar için teşekkür ederim. Mevcut adli işlem haricindeki aile içi meselelerinde polis merkezi taraf olmuyor öyleyse., bunu anladım. Yani aile içi büronun kendisine gelen dosyalar, müracaatlar kapsamında polis merkezine ceraim açtırması gibi bir usül var mıdır? Yani Kendi işleri için ekipten kendileri ceraim açabilir ve devam edebilir doğrumudur ?

yani istatistik veya koordinasyonla alakalı Bir nedenden dolayı işlemleri karakol üzerinden yapılması ne sağlıklı ne de doğru bir işlem değildir diye biliyorum


Klav.ye
Memur
28 Haziran 2024 16:23

c sınıfı ilçede yani aile içi büro polis merkezi bünyesinde bir büro olarak faaliyet gösteriyorsa aile içi bürolar suç numarası vermez. ( not: ceraim kelimesini artık unutun, , ceraim çok önceleri kullanılan bir terimdi. şimdi olay no, veya suç no.. ceraim de suç demek zaten) . mesela gündüz bir bayan direk aile içi boraya gelip kocam bana şiddet uyguladı, beni dövdü beni tehdit etti derse aile içi büro bu bayanı polis merkezi grup amirine ve mukayite yönlendirir. grup amirliği savcıya bilgi verir tehditten vs adli işlemler yapılır. 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı talep ediyorsa normalde olması gereken, bayanın ifadesi ve varsa tutanak ile birlikte tedbir kararı talebi hemen mahkemeye sunulur. ama bizde mahkemeler şöyle diyor: gecikmesinde sakınca bulunan halin çerçevesi net zdeğildir. siz gündüz mesai saatinde de tedbir kararını alın bize onay için gönderin diyorlar. yani siz bize tedbir kararı için yazarsanız , biz karar alıncaya kadar kadının başına bir iş gelirse gecikmiş olursunuz diyorlar. bu mahkemelerin yorumu. bizde onlar öyle diyor diye gece de gündüz de tedbir kararını alıp mahkeme onayına sunuyoruz... mahkeme onayından çıktırkatn sonra kararı aile içi büroya veriyoruz. onlar tarafları çağırıp tebliğ ederler, taraflardan birinin aderesi başka şehir ise o şehre tebliğ için gönderme işini de aile içi büro yapar. ŞÖNİM e ve ilgili kurumlara yazılarıda aile içi yazar. yani karar çıktıktan sonraki tüm yazışmalar , kararın takibi vs her şeyi aile içi yapar... iztatistik koordinasyona bildirme vs. tüm işlemleri aile içi büro yapar... tedbir kararı bittiğinde bitti diye ilgili kuruma aile içi büro yazar... aile içi bürolar sadece mesai saatlerinde çalıştığı için geceleyin sadece 6284 sayılı kanun kapsamında bir tedbir talebi ile polis merkezine birisi gelmişse, adli işlem yapılmasa bile gece ve tatil günlerinde tüm işlemleri yine grup amirliği yapar. mesela kadının biri devlet korumasına alınmak ister. yani kadın sığınma evine gitmek ister. adli işlem yapılmasa da o kadını grup amirinin yazısı ile kadın sığınma evine yerleştirrsiniz. gündüz gelirse bu işlemi aile içi büro yapar.. ayrıca tehdit hakaret kasten yarama olarak adli işlem yapılan aile içi olaylarda tedbir kararı da alınıyorsa, tedbir kararı ile ilgili c. savcısının bir alakası yoktur. yani tedbir alın ya da almayın demez. tamamen polisin yetki ve sorumluluğunda olan bir konudur. polis tedbir kararı alıp almamaya kendi karar verir. kadına ifadesinde sorulur, tedbir kararı istiyormusun diye. istiyorum derse gecikmesinde sakınca olan hallerde polisin alabileceği maddelerden tedbir kararı alınır ve ilk mesai günü aile mahkemesinin onayına sunulur. savcılık ile bir işi yoktur. mahkeme ile polis arasında yapılan işlemdir. bazen kadın tedbir istemese de polis ben tedbir kararı alacağım diyebilir ve alabilir. iş mahkemede biter, mahkeme değerlendirip ben tedbir kararını onaylamadım diyebilir. polise bunu neden aldın diyemez. yukarıda yazdığım işlemler benim görev yaptığım ilçede yapılan işlemleri baz alarak yazdım. yani c sınıfı ilçede... asayiş şube nezdinde görev yapan aile içi bürolar işlemleri direk kendileri de yapıyar diye biliyorum..

Toros101, 2 saat önce

Şef detaylı açıklamalar için teşekkür ederim. Mevcut adli işlem haricindeki aile içi meselelerinde polis merkezi taraf olmuyor öyleyse., bunu anladım. Yani aile içi büronun kendisine gelen dosyalar, müracaatlar kapsamında polis merkezine ceraim açtırması gibi bir usül var mıdır? Yani Kendi işleri için ekipten kendileri ceraim açabilir ve devam edebilir doğrumudur ?

yani istatistik veya koordinasyonla alakalı Bir nedenden dolayı işlemleri karakol üzerinden yapılması ne sağlıklı ne de doğru bir işlem değildir diye biliyorum

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