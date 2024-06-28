Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Haziran 2024 14:02
Atamadan önce doğum olursa ücretli/ücretsiz izin hakkı veriliyor mu??
bi yakınımın ataması yeni oldu bebek 3 aylık analık izni yıllık izni ücretli veya ücretsiz izin kullanma hakkı olucakmı?? bilen birisi yardımcı olursa teşekkürler

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