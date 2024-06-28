Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Haziran 2024 15:00
Kıdem cezaları silinirse

Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Sorum şu. Yeni çıkacak yargı paketinde memur disiplin affı olacağı söyleniyor. Benim 6 ay ve 4 ay olmak üzere iki kıdem durdurma cezam var. Bu af gelmesi durumunda 10 ay kayıp tekrar düzelir mi kıdem artar mı lütfen cevap verir misiniz

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