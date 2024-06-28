Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Haziran 2024 15:23
ÖMK de gözden kaçan çok kritik bir haksızlık

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan

öğretmen ve uzman öğretmenler, öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık

çalışma süresini tamamlamaları ve 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan

uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olma şartı hariç diğer şartlan sağlamaları kaydıyla

başöğretmen ünvam için başvuruda bulunabilir.

arkadaşlar geçici madde tek seferlik ise ; o tarihte başöğretmen olan oldu, ama diyelim ki bir ayla kaçırdı. o talihsiz kişi ne yazık ki örnek verecek olursak 2023 te uzman olmuştu. ve 19 yıllık öğretmen. 19 yılına bakmıyor 2 yıllık uzmanlığına bakacak ve ona 8 yıl bekle daha sonra seni akademiye alacağız diyecekler. Benim anladığım bu sizce ? yani durum eyt yi kaçıranlar gibi olmasın.. iyi günler...


ziya64
Şube Müdürü
28 Haziran 2024 16:16
Bence öyle değil. 20 yılını dolduran herkes başöğretmen olacak süresi gelince

kerten.kele
Şef
28 Haziran 2024 16:29

(3) Uzman öğretmenlerden; uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe

ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından başöğretmenlik için

düzenlenen eğitimi tamamlayanlara başöğretmen ünvam verilir.

-geçici madde tek seferlik olursa, yararlanamayanlar yukarıdaki maddeye tabi olacaklar gibi. ama mantıksız böyle de adaletsizlik oluyor.

ziya64, 24 dk. önce
Bence öyle değil. 20 yılını dolduran herkes başöğretmen olacak süresi gelince

Velocıraptor
Genel Müdür
28 Haziran 2024 16:31

geçici madde demek tek seferlik düzenleme demektir. konu açık.


Velocıraptor
Genel Müdür
28 Haziran 2024 16:33

zaten bu maddenin çıkartılma amacı ben ve benim gibi 3 ay ya da yıl farkıyla 17 sene önceki sınavı kaçıranların unvan hakkını düzeltmek.

tabii arada alamadığımız paralar güme gidecek o ayrı


a1981
Müsteşar
28 Haziran 2024 16:37

Gözden kaçan mı?

Herkes bu maddeden haberdar.

Ancak yorum farkı var; bazı arkadaşlar 20 yılı dolduran o zaman olacak diyor.

Madde ise, kanun yürürlüğe girdiği tarihte diyerek açıkça tek bir tarihe vurgu yapıyor.

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