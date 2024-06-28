Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Haziran 2024 15:53
İlçe Emrindekiler Eş Durumuna Başvurabiliyor mu?
Geçen sene eş durumundan ilçe emrine verildim.Ağustosta ilçe ya da il geneli eş durumu tercihi yapabiliyor muyum?

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