Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Haziran 2024 16:34
Uzman Öğretmenlik Bu Sene Ne Olacak

Değerli öğretmen arkadaşlarım geçen sene uzman öğretmenliği 18 gün ile kaçırdık. Bu konu ile ilgili açılan başlıklara baktım çoğu kişi amaçsızca sadece boş konuşmak için yazmış. Taslağa baktım ama inanın böyle resmi yazılarını çoğunuz gibi anlamıyorum uzun uzun anlatıyor ama boş anlatıyor soruma net cevap bulamadım yani orada. Burada o resmi yazıyı anlayan yılların tecrübesini taşıyan arkadaşlar vardır onlara soruyorum : bu sene uzmanlık verilecek mi yoksa akademinin açılmasını bekleyip eğitim mi göreceğiz ? Bizim akıbetimiz ne olacak :) Bilen biri açıklayıcı bir bilgi verirse sevinirim iyi tatiller dilerim şimdiden siz değerli meslektaşlarıma.


majesteleri7
Şube Müdürü
28 Haziran 2024 16:39

Akademi kurulana kadar eski sisteme devam gerisine kulak asma yorumlara laf söze aldanma.kesin net olmazsa beni bul üyeliği askıya alıcam

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