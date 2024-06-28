Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Haziran 2024 16:39
TSK - Jandarma Subay ve Astsubay sağlık yönetmelikleri farklı mı?

Arkadaşlar merhaba. dış kaynaktan yapılan alımlarda SUEM/ASEM, SUTASAK, ASTASAK ların sağlık yönetmeliği farklı mı? Mesela jandarma subay sağlık şartı ile jandarma astsubay sağlık şartı farklı mı? Bir arkadaş dış kaynak jandarma subay alımında skolyoz derecesinin sınırının 5 olduğunu, dış kaynak jandarma astsubay alımında ise 10 olduğunu subay ile astsubayın farklı olduğunu söyledi bu doğru mudur? Öyleyse mevzuata nereden ulaşabilirim? Benim bulduğum yönetmeliklerde subay astsubay ayrımı yoktu sanki.

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