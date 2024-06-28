Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Haziran 2024 16:53
Eş durumu veya normal tayin hakkında

Cümleten Selamun Aleyküm arkadaşlar. Eşim Sağlık Bakanlığına ataması yapıldı.9 Aylık bebeğimiz olduğu için 1 gün çalışıp Annelik İzni olarak ücretsiz izne ayrıldı. Durum şu ki; Ben son yapılan tayinde gerekçemi de anlatarak gitmek istediğim yeri yazdım ama çıkmadı.(Puanım 120 küsürken aynı yeri yazdığımız 82 puanlı bir arkadaş benim yerime gitmiş bunu da anlamış değilim. Muhtemelen kota mevzusuna takıldım.) Temmuz ayında yapılacak olan Eş durumu tayininde tekrar aynı yerleri yazacam. Bu durumda eşim ücretsiz izinde olduğu için Bakanlıklar bana sıkıntı çıkarır mı? Yani eşininiz ücretsiz izinde olduğu için eş durumu yazamazsınız gibi bir cevap gelir mi? Ben 5 yıldır memurum ve 2023 te kadro aldım. Eşim 3+1 sistemiyle atandığı için eş durumu veya normal tayin hiçbir şekilde isteyemiyor. Konuyla alakalı bildiklerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler herkese.

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiZabıt katibi silah taşıma ruhsatı hk.İKM için Sakal serbest olmalıMehil izin hk.Cezaevi katibi denetimli serbestlikte görev yapabilir mi ?6 Ay Askerlik Ve Yıllık İzinAdalet Bakanlığından Memnun Olanların Köşesi:)))şoförlere silah taşımaMübaşir hangi sigorta koluna tabiEş durumu tayin talebinin, "hizmetine ihtiyaç duyulduğundan" reddedilmesi

Sözlük

Carlsberg 2 arveles 2 inadı bırak 3 ciğerimin köşesi 1 Laz 1 otopsi 2016 the autopsy of jane doe 3 bozuk düzen 2 kılıç arısı 2 fav 1 rozasea 1

Son Haberler

İzmir'de suya yüzde 45 zam1 Mayıs gösterilerine ilişkin tutuklanan şüphelilerden 11'i tahliye edildiİş dünyası, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkarılmasını değerlendirdiDolar 32,81 TL'ye gerilediTahliye olamadığını duyan zabıt katibinden hakime pişkin sözler

Editörün Seçimi

Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesi