Eş durumu veya normal tayin hakkında

Cümleten Selamun Aleyküm arkadaşlar. Eşim Sağlık Bakanlığına ataması yapıldı.9 Aylık bebeğimiz olduğu için 1 gün çalışıp Annelik İzni olarak ücretsiz izne ayrıldı. Durum şu ki; Ben son yapılan tayinde gerekçemi de anlatarak gitmek istediğim yeri yazdım ama çıkmadı.(Puanım 120 küsürken aynı yeri yazdığımız 82 puanlı bir arkadaş benim yerime gitmiş bunu da anlamış değilim. Muhtemelen kota mevzusuna takıldım.) Temmuz ayında yapılacak olan Eş durumu tayininde tekrar aynı yerleri yazacam. Bu durumda eşim ücretsiz izinde olduğu için Bakanlıklar bana sıkıntı çıkarır mı? Yani eşininiz ücretsiz izinde olduğu için eş durumu yazamazsınız gibi bir cevap gelir mi? Ben 5 yıldır memurum ve 2023 te kadro aldım. Eşim 3+1 sistemiyle atandığı için eş durumu veya normal tayin hiçbir şekilde isteyemiyor. Konuyla alakalı bildiklerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler herkese.