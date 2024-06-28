Lara polis kampına gidenler Acill.

Kampa gideceğim ama gidip gelen bi arkadaştan olumsuz şeyler duydum ama yinede farklı birisi yazabilir mi Arkadaşın dediğine göre 1)Kamp boyunca bitene kadar ne çarşaf ne havlu veriliyormus hatta temizlik bile yapılmıyor Muş 2)Yemeklerin kişi başı 3500tl olduğunu sabah kahvaltı tabağı akşam ise polis okulu tarzı tabldot verildiğini bazen 2 gün önceden kalma malzemelerin verildiğini söyledi 3) Denizin çok pis olduğunu Havuzu ise günübirlik girişler olduğu sırf para kazanmak için havuza limitsiz adam alındığını 2 kulaç atacak yer olmadığını iletti 4) Dışardan yiyecek içecek getirmek yasak ama kantinin de boş olduğunu söyledi Özetle arkadaş bırak 1700 TL kaporan yansın diyor pişman olursun diyor başka kalan varsa bilgilendirme yaparsa sevinirim

Kampa gideceğim ama gidip gelen bi arkadaştan olumsuz şeyler duydum ama yinede farklı birisi yazabilir mi Arkadaşın dediğine göre 1)Kamp boyunca bitene kadar ne çarşaf ne havlu veriliyormus hatta temizlik bile yapılmıyor Muş 2)Yemeklerin kişi başı 3500tl olduğunu sabah kahvaltı tabağı akşam ise polis okulu tarzı tabldot verildiğini bazen 2 gün önceden kalma malzemelerin verildiğini söyledi 3) Denizin çok pis olduğunu Havuzu ise günübirlik girişler olduğu sırf para kazanmak için havuza limitsiz adam alındığını 2 kulaç atacak yer olmadığını iletti 4) Dışardan yiyecek içecek getirmek yasak ama kantinin de boş olduğunu söyledi Özetle arkadaş bırak 1700 TL kaporan yansın diyor pişman olursun diyor başka kalan varsa bilgilendirme yaparsa sevinirim