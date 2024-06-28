Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Haziran 2024 17:10
Lara polis kampına gidenler Acill.
Kampa gideceğim ama gidip gelen bi arkadaştan olumsuz şeyler duydum ama yinede farklı birisi yazabilir mi Arkadaşın dediğine göre 1)Kamp boyunca bitene kadar ne çarşaf ne havlu veriliyormus hatta temizlik bile yapılmıyor Muş 2)Yemeklerin kişi başı 3500tl olduğunu sabah kahvaltı tabağı akşam ise polis okulu tarzı tabldot verildiğini bazen 2 gün önceden kalma malzemelerin verildiğini söyledi 3) Denizin çok pis olduğunu Havuzu ise günübirlik girişler olduğu sırf para kazanmak için havuza limitsiz adam alındığını 2 kulaç atacak yer olmadığını iletti 4) Dışardan yiyecek içecek getirmek yasak ama kantinin de boş olduğunu söyledi Özetle arkadaş bırak 1700 TL kaporan yansın diyor pişman olursun diyor başka kalan varsa bilgilendirme yaparsa sevinirim

seti_van
Aday Memur
28 Haziran 2024 17:25

Geçen sene kaldım.Kamp olarak ayarlanmamisti. Çünkü depremzedeler kalıyordu.Denizi ve plajı gayet güzeldi. Kantinde çikolata, bisküvi, dondurma , şu ve içecekler var. Biz disardan kahvaltılık getirdik. Bu sene kamp var. Yeme - içme nasıl olur bilmiyorum. Belli bir saatten sonra incin top oynuyor. çalışanlar polis. Çok bir beklentin olmasın. Ancak kötü bir yer değil. Bulundugu yer biraz uzak.bolge olarak truzim bölgesi . Tesisin 4-5 km yakınında yerleşim yeri yok.


seti_van
Aday Memur
28 Haziran 2024 17:27

Biraz sahipsiz. Ama carsaf ve temiz nevresim veriyorlardi

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