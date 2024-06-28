Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Haziran 2024 17:10
Lara polis kampına gidenler

Kampa gideceğim ama gidip gelen bi arkadaştan olumsuz şeyler duydum ama yinede farklı birisi yazabilir mi Arkadaşın dediğine göre 1)Kamp boyunca bitene kadar ne çarşaf ne havlu veriliyormus hatta temizlik bile yapılmıyor Muş 2)Yemeklerin kişi başı 3500tl olduğunu sabah kahvaltı tabağı akşam ise polis okulu tarzı tabldot verildiğini bazen 2 gün önceden kalma malzemelerin verildiğini söyledi 3) Denizin çok pis olduğunu Havuzu ise günübirlik girişler olduğu sırf para kazanmak için havuza limitsiz adam alındığını 2 kulaç atacak yer olmadığını iletti 4) Dışardan yiyecek içecek getirmek yasak ama kantinin de boş olduğunu söyledi Özetle arkadaş bırak 1700 TL kaporan yansın diyor pişman olursun diyor başka kalan varsa bilgilendirme yaparsa sevinirim


seti_van
Aday Memur
28 Haziran 2024 17:25

Geçen sene kaldım.Kamp olarak ayarlanmamisti. Çünkü depremzedeler kalıyordu.Denizi ve plajı gayet güzeldi. Kantinde çikolata, bisküvi, dondurma , şu ve içecekler var. Biz disardan kahvaltılık getirdik. Bu sene kamp var. Yeme - içme nasıl olur bilmiyorum. Belli bir saatten sonra incin top oynuyor. çalışanlar polis. Çok bir beklentin olmasın. Ancak kötü bir yer değil. Bulundugu yer biraz uzak.bolge olarak truzim bölgesi . Tesisin 4-5 km yakınında yerleşim yeri yok.


seti_van
Aday Memur
28 Haziran 2024 17:27

Biraz sahipsiz. Ama carsaf ve temiz nevresim veriyorlardi


wederson81
Aday Memur
28 Haziran 2024 18:55
Arkadaş sadece girişte verildiğini ve sonrasında verilmediğini temizlik yapılmadığını söylüyor çıkana kadar
seti_van, 6 saat önce

Biraz sahipsiz. Ama carsaf ve temiz nevresim veriyorlardi


hurgenerall
Memur
28 Haziran 2024 20:54
biz 3 yıl önce gitmiştik. 5 yıldızlı otel konforu beklemeyin ama o kadar da kötü değil...odaları otel konforunda 1+1 şeklinde yeni yapılmıştı. denizi temiz ve sıcak gayet güzel di. biz çocukla beraber hiç denizden çıkmazdık. sadece havuz günübirlik gelenlerin yoğunluğundan dolayı biraz kalabalık oluyor. özellikle haftasonu çok yoğun our......yemekleri tabldot usulü ama güzeldi ... hergün et türü yemek çıkıyor. bol veriyorlar doyuyorsun....o bölge genel olarak halk plajları, kamping alanları ve müzelerin olduğu turistik bölgedir . yaklaşık 1 km ileride merkezi bölge başlıyor. havaalanı çok yakın hatta tüm inen kalkan uçaklar üstünüzden geçiyor.

mehmetyilmz
Memur
28 Haziran 2024 21:45

Nasıl gidiyorsunuz telefonu acmiyorlar bile


sedat0707
Aday Memur
28 Haziran 2024 21:48

LARA KAMPINDA BEKLENDİN YÜKSEK OLMASIN.. YÜZME HAVUZU KÜÇÜK. KAMP ALANI VATANDAŞA AÇIK GÜNÜBİRLİK GELENLERDE OLDUĞU İÇİN KALABALIK. DENİZ KİRLİ DEĞİL.. LARA PLAJI VE DENİZİ KUM... ÖĞLENE DOĞRU DENİZDE DALGA ÇIKTIĞI İÇİN DENİZ BULANIK OLUYOR.

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