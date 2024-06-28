Lara polis kampına gidenler

biz 3 yıl önce gitmiştik. 5 yıldızlı otel konforu beklemeyin ama o kadar da kötü değil...odaları otel konforunda 1+1 şeklinde yeni yapılmıştı. denizi temiz ve sıcak gayet güzel di. biz çocukla beraber hiç denizden çıkmazdık. sadece havuz günübirlik gelenlerin yoğunluğundan dolayı biraz kalabalık oluyor. özellikle haftasonu çok yoğun our......yemekleri tabldot usulü ama güzeldi ... hergün et türü yemek çıkıyor. bol veriyorlar doyuyorsun....o bölge genel olarak halk plajları, kamping alanları ve müzelerin olduğu turistik bölgedir . yaklaşık 1 km ileride merkezi bölge başlıyor. havaalanı çok yakın hatta tüm inen kalkan uçaklar üstünüzden geçiyor.

biz 3 yıl önce gitmiştik. 5 yıldızlı otel konforu beklemeyin ama o kadar da kötü değil...odaları otel konforunda 1+1 şeklinde yeni yapılmıştı. denizi temiz ve sıcak gayet güzel di. biz çocukla beraber hiç denizden çıkmazdık. sadece havuz günübirlik gelenlerin yoğunluğundan dolayı biraz kalabalık oluyor. özellikle haftasonu çok yoğun our......yemekleri tabldot usulü ama güzeldi ... hergün et türü yemek çıkıyor. bol veriyorlar doyuyorsun....o bölge genel olarak halk plajları, kamping alanları ve müzelerin olduğu turistik bölgedir . yaklaşık 1 km ileride merkezi bölge başlıyor. havaalanı çok yakın hatta tüm inen kalkan uçaklar üstünüzden geçiyor.