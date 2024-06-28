Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


28 Haziran 2024 17:42
İçişleri bakanlığı mülakat

Arkadaşlar içişleri bakanlığı mülakat sonuçlarından haber var mı? Herhangi bir bilgi alabildiniz mi?


avukat0808
Aday Memur
28 Haziran 2024 18:17

Ben kaç gündür bakanlığı arıyorum fakat açan yok. Eğer vgm için başvuru yaptıysanız o önümüzdeki hafta açıklanacakmış ama.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Atamam yapılmadı .Tarım bakanlığı koruyucu giyimSGK Becayiş (Tek Başlık)Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)İçişleri bakanlığı 2024 GYSYoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa.SGK Tayin dönemiSanayi Bakanlığı Makine Mühendisi Çalışma şartlarıMülakat sonucu ne zaman belli olurSatınalma İhale Birimi

Sözlük

fav 1 el elde,baş başta 1 raks 4 almanya'nın yenilince bizim de yenilmiş sayılmamız 2 Butik otel 2 tekrar gördüğüne sevinmek 2 alabanda siya siya 1 Bugün olanlar 4 mefkure 1 neden ben sorusu 2

Son Haberler

İzmir'de suya yüzde 45 zam1 Mayıs gösterilerine ilişkin tutuklanan şüphelilerden 11'i tahliye edildiİş dünyası, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkarılmasını değerlendirdiDolar 32,81 TL'ye gerilediTahliye olamadığını duyan zabıt katibinden hakime pişkin sözler

Editörün Seçimi

Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesi