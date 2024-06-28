Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Haziran 2024 18:19
Th teknik hizmetler sınıfı. Hastane

Arkadaşlar Bursa'da bir hastanede th sınıfında memur olarak çalışmaktayım memleketim Mardin'e gitmek istiyorum sh sınıfın dakj gibi eş durumu yada boşanma yada alt bölge gibi sebeplerle bizde tayin alabiliyor muyuz hastaneme sordum bilmiyoruz dediler ne olur bu konuda fikirlerinizi tavsiyenizi ogrenebilirmiyim


14mühendis
Memur
28 Haziran 2024 18:50
Evet. Google sağlık hizmetleri sınıfı dışı atama yönergesi 2023 yazın. O yönergedeki esaslara göre tayin hakkınız var

Duzdunya123
28 Haziran 2024 19:20

Teşekkür ederim fakat kelimesi kelimesine yazdim ordu il müdürlüğü tayin yazısı var ilgili yönetmelik yok acaba link var mi

14mühendis, 1 saat önce
Evet. Google sağlık hizmetleri sınıfı dışı atama yönergesi 2023 yazın. O yönergedeki esaslara göre tayin hakkınız var

14mühendis
Memur
28 Haziran 2024 19:25
https://yhgm.saglik.gov.tr/Eklenti/46396/0/sb-sag-hizm-ve-yard-sag-hizm-sinifi-harici-pers-atama-ve-yer-degistirme-usul-ve-esaslarina-iliskin-yonergepdf.pdf

Duzdunya123
28 Haziran 2024 19:33

Sevgili miluhendis yazıyı baştan sona okudum teşekkür ederim çok olmuyorsamnbir soru daha sormak isterim sağlıkçılar da toplu tayin dönemi var ama bizde yok galiba mesela alt bölgemde doluluğu yada boşluğu gösteren bir tablo yok sanırım yazı gayet açık sh sınıfı gibi hakkımız var ama alt yapı mi yok acaba

14mühendis, 36 dk. önce
https://yhgm.saglik.gov.tr/Eklenti/46396/0/sb-sag-hizm-ve-yard-sag-hizm-sinifi-harici-pers-atama-ve-yer-degistirme-usul-ve-esaslarina-iliskin-yonergepdf.pdf

14mühendis
Memur
28 Haziran 2024 19:53
Evet teknik hizmetler sınıfında belli bir başvuru tarihi yok.İstediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz. Maalesef sağlık hizmetleri sınıfı gibi bir tablo yok boş dolu kadroyu gösteren.
Duzdunya123, 28 dk. önce

Sevgili miluhendis yazıyı baştan sona okudum teşekkür ederim çok olmuyorsamnbir soru daha sormak isterim sağlıkçılar da toplu tayin dönemi var ama bizde yok galiba mesela alt bölgemde doluluğu yada boşluğu gösteren bir tablo yok sanırım yazı gayet açık sh sınıfı gibi hakkımız var ama alt yapı mi yok acaba

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