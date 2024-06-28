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Editörler : F16 Gökçen


28 Haziran 2024 18:21
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ajet'ten yeni sosyal proje.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan yeni bir x gönderisi geldi. Ajet ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının imzaladığı politikaya göre Engelli, şehit yakınları ve gaziler uçak biletlerinde artık indirimden yararlanabilecek.

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