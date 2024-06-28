Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


28 Haziran 2024 18:34
Ne yapmamı tavsiye edersiniz?

Arkadaşlar, hepimizin hayatın sillesini yemekte olduğu bu günlerde, ne koşulda olursak olalım tam anlamıyla memnun olamıyoruz. 1995 doğumluyum. Çocukluğumda geleceğe dair ne yapacağımı tam olarak bilmiyordum. Liseye doğru, Türkiye'de kalmama kararı aldım. Babamın ısrarları neticesinde ülkeden gidemedim ve mühendislik bölümünün birine kayıt yaptırdım. Üniversiteyi hiç sevmedim; konseptine hiç ısınamadım. Daha hazırlık sınıfında okulu zihnen bitirdim, daha sonra da bıraktım.

O zamanlar 19-20 yaşlarındaydım. Daha sonra babamın ısrarı üzerine tekrar sınava girdim, yine bıraktım. Sonra tekrar, sonra tekrar bıraktım.

Ne kadar zaman kaybettiğimi anlayın diye anlatıyorum. Sonra 23 yaşlarındayken yurtdışına gittim. Orada da aradığımı bulamadım. Neyse ki oradayken açık öğretim fakültesinde okuyordum. Daha sonra 27 yaşında Türkiye'ye geri döndüm. 1 sene DGS ve 2 sene MIS (Yönetim Bilişim Sistemleri) bölümü okudum. Şu an 29.5 yaşındayım, yaklaşık 4 gün sonra mezun oluyorum. Sınıflarda hep en yaşlı bendim.

Neyse arkadaşlar, az önce gözümün ucuyla kariyer.net iş ilanlarına bakayım dedim, hepsi iş tecrübesi istiyor. Askerliğim, diyabet hastalığından dolayı muaf ettirmeye çalışacağım önümüzdeki aylarda.

Her zaman, fikir alma-vermenin gücüne inandım. Ne yapayım arkadaşlar? Artık benden geçmiş mi iş-güç işleri için? Sevgiler.

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