10 yıl dolunca senelik izin konusu

10.yılın mesleğe başlama tarihine göre dolunca sistem zaten izin tanımla diye bildirim yapıyor idari büro personel büro bulunduğun birimde kim yetkili ise o kişi 10 günlük izini tanımlıyor yani sene başını beklemiyorsun

10.yılın mesleğe başlama tarihine göre dolunca sistem zaten izin tanımla diye bildirim yapıyor idari büro personel büro bulunduğun birimde kim yetkili ise o kişi 10 günlük izini tanımlıyor yani sene başını beklemiyorsun