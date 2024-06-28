Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Haziran 2024 19:03
10 yıl dolunca senelik izin konusu
arkadaşlar 10 yılı doldurduğun gün senelik izine 10 gün ekleniyor mu? yoksa sene başımı bekleniyor. eğer hemen ekleniyorsa otomatik mi ekleniyor?

Alp340626
Aday Memur
28 Haziran 2024 19:36
otomatik eklenir doldurduğun gün artı 10 eklenir

mehmet6468
Memur
28 Haziran 2024 19:36
10.yılın mesleğe başlama tarihine göre dolunca sistem zaten izin tanımla diye bildirim yapıyor idari büro personel büro bulunduğun birimde kim yetkili ise o kişi 10 günlük izini tanımlıyor yani sene başını beklemiyorsun
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