Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Haziran 2024 19:27
İLİSİK KESME BATI İÇİN SONA ERDİ SİZCE DURDURMALILAR NE OLCAK

İlisik kesme batı icin sona erdi durdurma verip kesmeyenler hala duruyo bazi yerlerde sizce bu saatten sonra her an kesebilirlermi resen pazartesi tepeden kesebilirlermi varmi duyumu olan


kyk personeli
Aday Memur
28 Haziran 2024 19:59
Duyum değil .Kesim bilgiyi söyleyeyim bizzati başkanlıktan .1 30 Ağustos'ta komple reesen ilişik kesilecek .İstisna dahi olmayacak.
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