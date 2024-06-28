Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Haziran 2024 19:31
İHRAÇDAN ÜSÜLDEN DÖNÜP TEKRAR İHRAÇ EDİLMEK

merhaba ben adli konudan dolayı 2 yıl önce ihraç oldum bölge idare mahkemesine verdim ve kazandım bölge idare dosyamı üsülden bozdu göreve başladım. ama emniyet üsülden bozulduğu için tekrardan il disiplin kurulunu toplayıp tekrar ihraç talebi ile yüksek disiplin kuruluna gönderdi 7 aydır görevdeyim dosyam ydk duruyor benim durumumu yaşayan var mı

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