GUY askerlik şartı Hk.

Arkadaslar guy için askerlik şartı sadece sınava başvururken mi yoksa mülakattan sonra ve işe başlarken de askerlik şartı istiyorlar mı?

Arkadaslar guy için askerlik şartı sadece sınava başvururken mi yoksa mülakattan sonra ve işe başlarken de askerlik şartı istiyorlar mı?