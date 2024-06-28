KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


28 Haziran 2024 19:44
GUY askerlik şartı Hk.
Arkadaslar guy için askerlik şartı sadece sınava başvururken mi yoksa mülakattan sonra ve işe başlarken de askerlik şartı istiyorlar mı?

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