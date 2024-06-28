Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Haziran 2024 20:49
98/B psikiyatri

Polis okulunda geçirdiğim psikiyatrik hastalık sonucu okuldayken heyete sevk edildim hangi dilim verildiğini bilmiyorum ama mezun olup göreve başladım 4 senedir görevdeyim.Şimdi tekrar psikiyatrik muayene olmak istiyorum ama okuldaki muayeneden dolayı 98/den ihraç olma ihtimalim var mı?


Istanbullu3475
Aday Memur
28 Haziran 2024 21:10

Okul baslangici sigorta başlangıcı olduğu için sorun olmaz

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