Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Haziran 2024 20:53
Taşra teşkilatı personeli İl dışı
İl dışı tayinde Adana neden açılmamış. Daha önceki sene açılıyor muydu sevgili memur dostlarım.

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