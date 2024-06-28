Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Haziran 2024 21:48
Deprem dolayısıyla şark olan illerin batı olma durumu
06 Şubat 2023 te 11 ili etkileyen asrın felati 7.7 ve 7.6 depremleri ve ardından gelen 100 bine yakın artçı depremler meydana geldi. depremin yıkıcı etkileri konusunda batı olan iller şark oldu. 1)HATAY 2) OSMANİYE 3) GAZİANTEP 4) KAHRAMANMARAŞ 5) MALATYA illeri şark oldu. bu illerin şarktan çıkarılması ile ilgili bilgi var mı?

Brse
Aday Memur
28 Haziran 2024 22:52

Duyum var. Bu iller cikacak .seneye 2


Brse
Aday Memur
28 Haziran 2024 22:53

Seneye de 2. Şark kalkacak diye

Toplam 2 mesaj

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