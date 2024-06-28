Deprem dolayısıyla şark olan illerin batı olma durumu

06 Şubat 2023 te 11 ili etkileyen asrın felati 7.7 ve 7.6 depremleri ve ardından gelen 100 bine yakın artçı depremler meydana geldi. depremin yıkıcı etkileri konusunda batı olan iller şark oldu. 1)HATAY 2) OSMANİYE 3) GAZİANTEP 4) KAHRAMANMARAŞ 5) MALATYA illeri şark oldu. bu illerin şarktan çıkarılması ile ilgili bilgi var mı?

06 Şubat 2023 te 11 ili etkileyen asrın felati 7.7 ve 7.6 depremleri ve ardından gelen 100 bine yakın artçı depremler meydana geldi. depremin yıkıcı etkileri konusunda batı olan iller şark oldu. 1)HATAY 2) OSMANİYE 3) GAZİANTEP 4) KAHRAMANMARAŞ 5) MALATYA illeri şark oldu. bu illerin şarktan çıkarılması ile ilgili bilgi var mı?