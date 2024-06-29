KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Haziran 2024 01:36
Pegem10lu çözen var mı?

Dİğer denemelere göre zorluk seviyesi fazla gibi geldi. Sizce nasıl arkadaşlar?

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