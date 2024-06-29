Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


29 Haziran 2024 01:39
Yeğene Özel Kadro

Gün geçmiyor ki yeni bir torpil haberiyle karşılaşmayalım. Şimdi de alanından alakasız bir bölüme alınmış araştırma görevlisiyle karşı karşıyayız. Isparta Üniversitesi Turizm Rehberliği bölümüne alınan arkadaş iddialara göre dekanın yeğeni.

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